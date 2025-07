L animale della febbre alta nei cruciverba: la soluzione è Cavallo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L animale della febbre alta' è 'Cavallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVALLO

Curiosità e Significato di Cavallo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cavallo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cavallo.

Perché la soluzione è Cavallo? Il termine cavallo si riferisce a un animale robusto e veloce, spesso utilizzato per il trasporto e l'agricoltura. Nel linguaggio figurato, rappresenta forza e resistenza. In questo gioco di parole, l animale della febbre alta si collega al cavallo, che può richiamare anche l'idea di energia e movimento intenso. Un modo creativo per unire natura e immaginazione.

Come si scrive la soluzione Cavallo

Non riesci a risolvere la definizione "L animale della febbre alta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

