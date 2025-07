Il Bul ba gogoliano nei cruciverba: la soluzione è Taras

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Bul ba gogoliano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Bul ba gogoliano' è 'Taras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARAS

Curiosità e Significato di Taras

La parola Taras è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Taras.

Perché la soluzione è Taras? Il termine Taras si riferisce alla città antica di Taranto, in Puglia, famosa per il suo porto strategico e la storia millenaria. Fondata dai Micenei, è un importante centro culturale e commerciale del Sud Italia. Ricca di reperti archeologici e tradizioni, rappresenta un simbolo di identità e radicamento storico per la regione. È un vero gioiello mediterraneo da scoprire e valorizzare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scrisse Taras Bul baIl Bul ba di un romanzo di GogolIl Bul ba di GogolIl Bul ba di un famoso romanzo di GogolIl Ba del chimico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Taras

Non riesci a risolvere la definizione "Il Bul ba gogoliano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

R Roma

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O O A N Z D N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DONAZIONE" DONAZIONE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.