STROZZINO

Curiosità e Significato di Strozzino

Hai risolto il cruciverba con Strozzino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Strozzino.

Perché la soluzione è Strozzino? Strozzino è un termine italiano che indica un piccolo cappio o nodo stretto, spesso usato come arma impropria. Può anche riferirsi a una persona che esercita un controllo eccessivo o oppressivo sugli altri, come un datore di lavoro o un superiore. Quindi, il termine richiama l’idea di qualcosa che stringe e opprime, proprio come gli interessi altissimi che consumano e soffocano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I suoi fatti sono violentiI suoi baci sono dolciI suoi Testimoni sono un movimento religiosoI suoi capitoli sono detti sureSono celebri i suoi amori

Come si scrive la soluzione Strozzino

Hai trovato la definizione "I suoi interessi sono altissimi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

Z Zara

Z Zara

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A U E I T Q Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EQUITA" EQUITA

