Ha per simbolo Rn nei cruciverba: la soluzione è Radon

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha per simbolo Rn

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha per simbolo Rn' è 'Radon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADON

Curiosità e Significato di Radon

Approfondisci la parola di 5 lettere Radon: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Radon? Il Radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, che si forma dall'uranio nel suolo e nelle rocce. Può accumularsi negli ambienti chiusi, rappresentando un rischio per la salute. È importante monitorarne la presenza, specialmente nelle case, per garantire un ambiente più sicuro e protetto. Conoscere il Radon aiuta a prevenire potenziali rischi legati all’esposizione prolungata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha per simbolo chimico RnHa per simbolo TbHa per simbolo SiIl gas il cui simbolo è RnHa Come simbolo Pt

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Radon

La definizione "Ha per simbolo Rn" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S D O A V R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADVISOR" ADVISOR

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.