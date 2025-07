Foca a rischio di estinzione nei cruciverba: la soluzione è Monaca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Foca a rischio di estinzione' è 'Monaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONACA

Curiosità e Significato di Monaca

Perché la soluzione è Monaca? La parola monaca indica una donna che ha scelto di vivere in religione, dedicando la propria vita alla preghiera e alla spiritualità, spesso in un convento. È un termine che evoca dedizione e silenzio, simbolo di chi si allontana dal mondo per seguire una strada spirituale. La sua presenza è fondamentale nelle comunità religiose, rappresentando fede e devozione.

Come si scrive la soluzione Monaca

Stai cercando la risposta alla definizione "Foca a rischio di estinzione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

A Ancona

C Como

A Ancona

