Favoloso ricco dell antichità nei cruciverba: la soluzione è Creso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Favoloso ricco dell antichità' è 'Creso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRESO

Curiosità e Significato di Creso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Creso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Creso.

Perché la soluzione è Creso? Creso era il re della Lidia, noto per la sua ricchezza smisurata e il potere in epoca antica. Il termine è entrato nel linguaggio come sinonimo di grande ricchezza o di qualcuno molto facoltoso. Quando si dice favoloso ricco dell’antichità, si fa riferimento proprio a questo sovrano leggendario, simbolo di opulenza e prosperità senza limiti.

Come si scrive la soluzione Creso

La definizione "Favoloso ricco dell antichità" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

O Otranto

