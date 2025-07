Espellere da un partito o da un associazione nei cruciverba: la soluzione è Estromettere

Perché la soluzione è Estromettere? Estromettere significa escludere o allontanare qualcuno da un gruppo, un partito o un’associazione, spesso per motivi disciplinari o di divergenze. È un termine usato nel contesto politico o sociale per indicare la decisione di non voler più avere una persona tra i propri membri. In sostanza, rappresenta un atto di distacco ufficiale che mette fine alla partecipazione attiva di qualcuno nel gruppo.

