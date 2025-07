È nell atrio del palazzo nei cruciverba: la soluzione è Portineria

PORTINERIA

Curiosità e Significato di Portineria

Perché la soluzione è Portineria? La portineria è l'area di un edificio dedicata alla sorveglianza e all'assistenza agli abitanti, spesso situata nell'atrio o ingresso principale. Qui si trovano il portinaio e i servizi di ricevimento, fondamentali per la gestione quotidiana dell'edificio. In sostanza, rappresenta il punto di riferimento e accoglienza per chi vive o visita un palazzo. È il cuore organizzativo di ogni stabile.

Come si scrive la soluzione Portineria

Hai trovato la definizione "È nell atrio del palazzo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

