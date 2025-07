Contenitore da detersivo nei cruciverba: la soluzione è Fustino

Home / Soluzioni Cruciverba / Contenitore da detersivo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contenitore da detersivo' è 'Fustino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUSTINO

Curiosità e Significato di Fustino

Hai risolto il cruciverba con Fustino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Fustino.

Perché la soluzione è Fustino? Fustino è un termine che indica un contenitore di grandi dimensioni, spesso in plastica o metallo, utilizzato per conservare e trasportare detersivi, oli o altri liquidi. È pensato per essere robusto e pratico, facilitando la gestione di sostanze industriali o domestiche. Questi contenitori sono fondamentali per il settore della detergenza e della produzione, garantendo sicurezza e efficienza nelle operazioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contenitore per pellicole da proiettareUn contenitore floscioContenitore per salse e marmellateContenitore con manici per servire minestreContenitore per alimenti da consumarsi fuori casa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fustino

Hai davanti la definizione "Contenitore da detersivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

U Udine

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M S N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIMON" SIMON

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.