La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colle di Roma col Presidente della Repubblica' è 'Quirinale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUIRINALE

Curiosità e Significato di Quirinale

Perché la soluzione è Quirinale? Il Quirinale è il palazzo sede del Presidente della Repubblica Italiana, simbolo della sovranità e della storia del nostro paese. Situato a Roma, rappresenta il cuore istituzionale e la residenza ufficiale del Capo dello Stato. Un luogo ricco di storia e tradizione, il Quirinale è il simbolo dell’unità nazionale e delle istituzioni democratiche italiane.

Come si scrive la soluzione Quirinale

Hai davanti la definizione "Colle di Roma col Presidente della Repubblica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N R N A L L C T I A I E R C U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENTRALI NUCLEARI" CENTRALI NUCLEARI

