CORDA

Curiosità e Significato di Corda

Perché la soluzione è Corda? Chi la tira troppo esagera è un modo di dire che indica chi si vanta eccessivamente o si comporta in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità. La parola corda si riferisce simbolicamente a qualcosa che può essere tesa troppo, come una situazione o una persona che supera i limiti consentiti. In definitiva, serve a ricordare che l’eccesso può portare a problemi, anche nel modo di comportarsi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La colpisce il calciatore se tira troppo in altoCi va troppo chi esageraChi le tira si spegneLo è un abito troppo scollatoLo e la voce di chi ha gridato troppo

Come si scrive la soluzione Corda

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi la tira troppo esagera", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

