Caratteristici scogli di Capri nei cruciverba: la soluzione è Faraglioni

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Caratteristici scogli di Capri' è 'Faraglioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARAGLIONI

Curiosità e Significato di Faraglioni

Perché la soluzione è Faraglioni? I Faraglioni di Capri sono imponenti scogli naturali nel mare, simbolo iconico dell’isola. Queste formazioni rocciose spettacolari emergono dall’acqua, creando uno scenario unico e suggestivo. Sono uno dei luoghi più fotografati e amati dai visitatori, rappresentando la forza della natura e la bellezza selvaggia di Capri. La loro presenza arricchisce l’incanto di questa meraviglia mediterranea.

Come si scrive la soluzione Faraglioni

F Firenze

A Ancona

R Roma

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

