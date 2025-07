Canta Dormono entrambi nei cruciverba: la soluzione è Norma

Home / Soluzioni Cruciverba / Canta Dormono entrambi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Canta Dormono entrambi' è 'Norma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NORMA

Curiosità e Significato di Norma

La parola Norma è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Norma.

Perché la soluzione è Norma? Norma è un termine che indica qualcosa di conforme alle regole e ai parametri stabiliti, rappresentando spesso il comportamento o le caratteristiche considerate standard o corrette. In ambito sociale o culturale, si riferisce alle norme condivise dalla collettività, mentre in matematica è il valore di riferimento per misurare grandezze. Conoscere la norma aiuta a capire cosa è accettato e cosa no nella società.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Canta nella TurandotCanta Ritorna vincitorCanta nel pantanoEsalta chi lo cantaCanta in fin di vita

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Norma

Stai cercando la risposta alla definizione "Canta Dormono entrambi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G E U Q D V O Z Z E I L Á Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIEGO VELÁZQUEZ" DIEGO VELÁZQUEZ

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.