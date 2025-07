Appellativo della formica africana siafu, dal temibile morso nei cruciverba: la soluzione è Scacciatrice

SCACCIATRICE

Curiosità e Significato di Scacciatrice

Approfondisci la parola di 12 lettere Scacciatrice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scacciatrice? Scacciatrice è un termine che indica una donna che si dedica a scacciare o allontanare qualcosa, come insetti o problemi. Deriva dal verbo scacciare, ovvero cacciare via. In senso più ampio, può riferirsi a chi elimina ostacoli o minacce con determinazione. È una parola ricca di energia e iniziativa, perfetta per descrivere chi prende in mano le proprie sfide con decisione.

Come si scrive la soluzione Scacciatrice

La definizione "Appellativo della formica africana siafu, dal temibile morso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

