CREPATO

Curiosità e Significato di Crepato

Perché la soluzione è Crepato? Crepato indica qualcosa che si è rotto o screpolato, spesso a causa di usura o secco. È un termine usato per descrivere superfici o materiali danneggiati, come muri, dipinti o tessuti, che mostrano crepe evidenti. Questa parola ci aiuta a capire quando qualcosa ha perso compattezza o integrità, segno di deterioramento nel tempo. Un buon esempio di come il linguaggio descriva i segni del tempo e dell’usura.

Come si scrive la soluzione Crepato

Se "Anagramma incrinato di coperta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

R Roma

E Empoli

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

