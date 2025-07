Un italiano di Bari nei cruciverba: la soluzione è Pugliese

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un italiano di Bari' è 'Pugliese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUGLIESE

Curiosità e Significato di Pugliese

Hai risolto il cruciverba con Pugliese? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Pugliese.

Perché la soluzione è Pugliese? Un italiano di Bari fa riferimento a qualcuno proveniente dalla regione Puglia, in particolare dalla città di Bari. La parola corretta per indicare questa appartenenza è pugliese, che identifica le persone, la cultura e le tradizioni di questa zona del sud Italia. È un termine che racchiude l’identità e l’orgoglio di chi nasce o vive in Puglia, simbolo di una regione ricca di storia e sapori autentici.

Come si scrive la soluzione Pugliese

Non riesci a risolvere la definizione "Un italiano di Bari"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I I D E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEDILI" SEDILI

