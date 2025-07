Un Gianluca della canzone nei cruciverba: la soluzione è Grignani

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un Gianluca della canzone' è 'Grignani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRIGNANI

Curiosità e Significato di Grignani

Hai risolto il cruciverba con Grignani? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Grignani.

Perché la soluzione è Grignani? Un Gianluca della canzone fa riferimento a Gianluca Grignani, celebre cantautore italiano noto per le sue melodie e testi coinvolgenti. La parola Grignani richiama un artista che ha lasciato il segno nel panorama musicale italiano, rappresentando un nome simbolo di emozioni e talento. Conoscere questa parola significa riconoscere un’icona della musica italiana e il suo stile unico.

Come si scrive la soluzione Grignani

Hai davanti la definizione "Un Gianluca della canzone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

