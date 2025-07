Un film di Fellini parlava delle sue notti nei cruciverba: la soluzione è Cabiria

CABIRIA

Curiosità e Significato di Cabiria

La soluzione Cabiria di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cabiria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cabiria? Cabiria è il titolo di un celebre film di Fellini, ma anche il nome di una storica protagonista della commedia all'italiana. La parola evoca un'immagine di mondanità e tradizione romana, rappresentando personaggi vivaci e situazioni spesso legate alla vita notturna e alle illusioni della città eterna. È un simbolo di cultura, cinema e atmosfere cittadine che affascinano ancora oggi.

Come si scrive la soluzione Cabiria

Hai trovato la definizione "Un film di Fellini parlava delle sue notti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

B Bologna

I Imola

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T L À I A N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NATALITÀ" NATALITÀ

