MARIONETTA

Curiosità e Significato di Marionetta

La parola Marionetta è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Marionetta.

Perché la soluzione è Marionetta? Una marionetta è un burattino mosso a mano o tramite fili, usato nei teatrini per rappresentare personaggi e storie. È uno strumento che permette di dare vita a figure in miniatura, spesso usate per intrattenere e far divertire il pubblico. In sostanza, è un attore in miniatura controllato dall’artista, capace di raccontare molte storie con semplicità e magia.

Come si scrive la soluzione Marionetta

Se "Un attore da teatrini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E N R E M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMERSON" EMERSON

