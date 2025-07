Un ardita incursione aerea nei cruciverba: la soluzione è Raid

RAID

Curiosità e Significato di Raid

Vuoi sapere di più su Raid? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Raid.

Perché la soluzione è Raid? Raid indica un attacco improvviso e spesso violento, di solito condotto da forze militari o gruppi organizzati, con l'obiettivo di conquistare, saccheggiare o ottenere un vantaggio strategico. È un'azione rapida e decisa, spesso effettuata a sorpresa per sorprendere il nemico. In ambito storico e militare, il termine richiama immediatamente immagini di operazioni fulminee e decisive.

Come si scrive la soluzione Raid

Hai trovato la definizione "Un ardita incursione aerea" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

I Imola

D Domodossola

