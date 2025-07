Sottoposto a imposte e tributi nei cruciverba: la soluzione è Tassato

TASSATO

Curiosità e Significato di Tassato

Perché la soluzione è Tassato? TASSATO indica qualcosa che è soggetto a imposte e tributi, ovvero che viene tassato o gravato da tasse. È il termine usato per descrivere beni, redditi o operazioni che devono pagare una quota allo Stato. In pratica, se qualcosa è tassato, contribuisce al finanziamento dei servizi pubblici e delle spese dello Stato. È un concetto fondamentale nel sistema fiscale italiano.

Come si scrive la soluzione Tassato

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E R I I I R C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRRENICI" TIRRENICI

