La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono addette alla vendita' è 'Commesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMMESSE

Curiosità e Significato di Commesse

Hai risolto il cruciverba con Commesse? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Commesse.

Perché la soluzione è Commesse? Commesse sono le donne che si occupano di assistere i clienti nei negozi, aiutandoli a trovare i prodotti e offrendo informazioni. Sono addette alla vendita, spesso presenti in supermercati, negozi di moda o elettronica, e svolgono un ruolo fondamentale per rendere l’esperienza d’acquisto piacevole e efficace. La loro presenza è essenziale per garantire un servizio professionale e cortese ai clienti.

Come si scrive la soluzione Commesse

Non riesci a risolvere la definizione "Sono addette alla vendita"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

M Milano

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I P A O O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIOVANO" PIOVANO

