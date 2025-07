Sono abbondanti in Nordeuropa nei cruciverba: la soluzione è Nevicate

NEVICATE

Curiosità e Significato di Nevicate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nevicate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nevicate.

Perché la soluzione è Nevicate? Le nevicate sono le precipitazioni di neve che si verificano quando le temperature sono molto basse. Sono frequenti in molte zone del Nord Europa, dove l'inverno porta spesso abbondanti fiocchi bianchi. Questo fenomeno naturale contribuisce a creare paesaggi pittoreschi e influisce sul clima locale. La presenza di nevicate è un elemento caratteristico delle regioni fredde durante la stagione invernale.

Come si scrive la soluzione Nevicate

N Napoli

E Empoli

V Venezia

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R M E E A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTREMA" ESTREMA

