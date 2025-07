Slanci, impulsi nei cruciverba: la soluzione è Impeti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Slanci, impulsi' è 'Impeti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPETI

Curiosità e Significato di Impeti

Approfondisci la parola di 6 lettere Impeti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Impeti? Impeti indica spinte improvvise ed intense di emozioni o desideri che scuotono una persona, come passioni o reazioni improvvise. È un termine che descrive momenti di forte energia interiore, spesso incontrollabile. Comprendere gli impeti aiuta a capire come le emozioni possano influenzare i comportamenti, portando a decisioni impulsive o azioni dettate dal cuore. Sono quelle forze che ci spingono avanti in modo istintivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impulsi slanciUn impianto che neutralizza speciali impulsiImpulsi di generositàImpulsi entusiasticiPrevede la distribuzione di acqua sul terreno a impulsi

Come si scrive la soluzione Impeti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Slanci, impulsi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

T Torino

I Imola

