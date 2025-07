Si forma sul vetro col vapore nei cruciverba: la soluzione è Condensa

CONDENSA

Curiosità e Significato di Condensa

Perché la soluzione è Condensa? Quando l’umidità nell’aria si raffredda, il vapore acqueo si trasforma in piccole gocce sulla superficie fredda del vetro, formando un sottile strato visibile. Questo processo si chiama condensazione ed è comune sulle finestre durante i mesi più umidi o freddi. La condensa rivela come l’acqua può cambiare stato e apparire anche senza pioggia, creando effetti spesso affascinanti e utili in diversi ambiti.

Come si scrive la soluzione Condensa

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L P T U E E R E R W Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUPER WELTER" SUPER WELTER

