La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Principale aeroporto di Roma' è 'Fiumicino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIUMICINO

Curiosità e Significato di Fiumicino

Perché la soluzione è Fiumicino? L'aeroporto di Fiumicino, ufficialmente Aeroporto Leonardo da Vinci, è il principale scalo internazionale di Roma e uno dei più trafficati d'Italia. Situato vicino alla costa tirrenica, collega la capitale con destinazioni in tutto il mondo, facilitando viaggi d'affari e turismo. Rappresenta un punto nevralgico per l'aviazione italiana e un ingresso fondamentale per chi visita Roma.

Come si scrive la soluzione Fiumicino

F Firenze

I Imola

U Udine

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

