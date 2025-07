Preghiera disperata nei cruciverba: la soluzione è Supplica

Home / Soluzioni Cruciverba / Preghiera disperata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Preghiera disperata' è 'Supplica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUPPLICA

Curiosità e Significato di Supplica

Vuoi sapere di più su Supplica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Supplica.

Perché la soluzione è Supplica? Supplìca è una preghiera intensa e appassionata rivolta a Dio o a una divinità, spesso espressa in momenti di grande bisogno o disperazione. È un modo per chiedere con umiltà e cuore aperto un aiuto o una grazia, manifestando la propria sofferenza e speranza. In situazioni di difficoltà, questa forma di preghiera rappresenta l’atto di affidarsi completamente alla forza superiore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Assidui nella preghieraChiude la preghieraSan Francesco vi si ritirava in preghieraCon preghiera di restituzione siglaÈ nell alto dei cieli nella preghiera del Santus

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Supplica

Hai davanti la definizione "Preghiera disperata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

U Udine

P Padova

P Padova

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B L M E U N A P O R S N O M L Q E A S È I N N O I A C I C H D U A L O O U E M O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "L UOMO ASSURDO È QUELLO CHE NON CAMBIA MAI OPINIONE" L UOMO ASSURDO È QUELLO CHE NON CAMBIA MAI OPINIONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.