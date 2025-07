Organo che si è spostato dalla solita sede nei cruciverba: la soluzione è Migrante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Organo che si è spostato dalla solita sede' è 'Migrante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIGRANTE

Curiosità e Significato di Migrante

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Migrante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Migrante? Il termine migrante si riferisce a chi si sposta dalla propria residenza abituale, spesso in cerca di migliori condizioni di vita o per motivi di lavoro. È un organo che si allontana dalla sua sede originale, simbolicamente come un individuo che cambia luogo di provenienza. In conclusione, rappresenta il movimento e il desiderio di adattarsi a nuove realtà.

Come si scrive la soluzione Migrante

Non riesci a risolvere la definizione "Organo che si è spostato dalla solita sede"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

