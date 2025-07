Lugubri, raccapriccianti nei cruciverba: la soluzione è Macabri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lugubri, raccapriccianti' è 'Macabri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACABRI

Curiosità e Significato di Macabri

Perché la soluzione è Macabri? Macabri descrive qualcosa di inquietante, spettrale o legato alla morte. È usato per indicare atmosfere lugubri e raccapriccianti, spesso associate a temi oscuri o macabri, come scene horror o storie tristi e tragiche. Un termine che evoca sensazioni di timore e disagio, perfetto per creare ambientazioni intense e suggestive.

Come si scrive la soluzione Macabri

Stai cercando la risposta alla definizione "Lugubri, raccapriccianti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

B Bologna

R Roma

I Imola

