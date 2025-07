Lo Scott regista nei cruciverba: la soluzione è Ridley

RIDLEY

Curiosità e Significato di Ridley

Perché la soluzione è Ridley? Lo Scott regista fa riferimento a Ridley Scott, famoso regista britannico noto per film come Blade Runner e Alien. Il suo nome spesso appare in enigmi e giochi di parole, dove regista indica il suo ruolo nel cinema. Conoscere questa associazione aiuta a decifrare il collegamento tra l'indizio e il nome, rendendo più facile risolvere il puzzle. La soluzione è quindi “RIDLEY”.

Come si scrive la soluzione Ridley

R Roma

I Imola

D Domodossola

L Livorno

E Empoli

Y Yacht

