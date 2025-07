La Cate premio Oscar per The aviator nei cruciverba: la soluzione è Blanchett

BLANCHETT

Curiosità e Significato di Blanchett

Perché la soluzione è Blanchett? Cate Blanchett è un'attrice australiana nota per le sue straordinarie interpretazioni, tra cui quella di Katharine Hepburn in The Aviator. La sua bravura le ha valso numerosi riconoscimenti, tra cui un premio Oscar. È considerata una delle attrici più talentuose e versatili del cinema contemporaneo, capace di immergersi in ruoli complessi e diversi tra loro. La sua carriera testimonia un talento autentico e riconosciuto a livello internazionale.

Come si scrive la soluzione Blanchett

B Bologna

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

