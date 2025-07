La castagna... glace nei cruciverba: la soluzione è Marron

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La castagna... glace' è 'Marron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARRON

Curiosità e Significato di Marron

Approfondisci la parola di 6 lettere Marron: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Marron? Marron è il termine francese per la castagna, un frutto autunnale apprezzato per il suo sapore dolce e delicato. Spesso associato a dolci e caldarroste, rappresenta anche il colore marrone scuro. La parola evoca calore, tradizione e comfort, ed è diventata simbolo di convivialità durante le stagioni fredde. Insomma, un nome che racchiude gusto e calore in ogni sua sfumatura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Involucro della castagnaGrossa castagnaUna grossa castagnade Glace il ghiacciaio sul Monte BiancoBella e saporita castagna

Come si scrive la soluzione Marron

Hai davanti la definizione "La castagna... glace" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A N L A I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILANCA" FILANCA

