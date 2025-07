La Borsa di New York nei cruciverba: la soluzione è Wall Street

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La Borsa di New York' è 'Wall Street'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

WALL STREET

Curiosità e Significato di Wall Street

Perché la soluzione è Wall Street? La Borsa di New York, nota come Wall Street, rappresenta il cuore finanziario degli Stati Uniti e uno dei centri più importanti del mondo per scambiare azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. È simbolo di economia, potere e opportunità, dove si decidono le sorti delle aziende e degli investimenti globali. Una vera e propria icona dell’affascinante universo della finanza internazionale.

Come si scrive la soluzione Wall Street

W Washington

A Ancona

L Livorno

L Livorno

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

E Empoli

T Torino

