LANISTA

Perché la soluzione è Lanista? Lanista era il termine usato nell'antica Roma per indicare l'istruttore e proprietario dei gladiatori, responsabile della loro formazione e preparazione alle combattimenti nei anfiteatri. Questa figura influenzava fortemente la vita e le carriere dei guerrieri, gestendo anche aspetti organizzativi e commerciali delle lotte. Un ruolo cruciale nel mondo dei giochi gladiatori, che oggi ci aiuta a comprendere meglio l'organizzazione sociale e sportiva dell'antica Roma.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

