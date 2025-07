Individuo furbo e senza scrupoli nei cruciverba: la soluzione è Marpione

MARPIONE

Curiosità e Significato di Marpione

Perché la soluzione è Marpione? MARPIONE indica una persona astuta e furba, spesso senza scrupoli, che usa la propria intelligenza per ingannare o approfittarsi degli altri. È qualcuno che sa muoversi con abilità nel mondo, ma che può agire in modo discutibile o poco etico. In breve, rappresenta il tipico individuo scaltro e senza scrupoli, pronto a sfruttare ogni occasione a proprio vantaggio.

Come si scrive la soluzione Marpione

Hai davanti la definizione "Individuo furbo e senza scrupoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

P Padova

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T U F A T O N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORTUNATA" FORTUNATA

