La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il rendiconto che lo scolaro presenta ai genitori' è 'Pagella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGELLA

Curiosità e Significato di Pagella

La soluzione Pagella di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pagella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pagella? La pagella è il documento che riassume i risultati e il comportamento di uno studente durante l'anno scolastico, presentato ai genitori per informarli sui progressi dei loro figli. È un modo per valutare l'apprendimento e individuare eventuali aree da migliorare. In sostanza, la pagella aiuta a tenere sotto controllo il percorso educativo, favorendo un dialogo costruttivo tra scuola e famiglia.

Come si scrive la soluzione Pagella

Hai davanti la definizione "Il rendiconto che lo scolaro presenta ai genitori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

G Genova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

