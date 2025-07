Il John de La talpa nei cruciverba: la soluzione è Le Carrè

LE CARRÈ

Curiosità e Significato di Le Carrè

Non fermarti alla soluzione! Conosci Le Carrè più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Le Carrè.

Perché la soluzione è Le Carrè? Le Carré è un termine francese usato anche in italiano, che indica un quadrato o una figura a quattro lati uguali. Nella cultura pop e nei giochi di parole, può riferirsi a spazi organizzati come un campo o un'area delimitata. È spesso associato a concetti di equilibrio e simmetria, rappresentando una forma perfetta e armoniosa. Per questo motivo, Le Carré simboleggia stabilità e ordine.

Come si scrive la soluzione Le Carrè

Hai davanti la definizione "Il John de La talpa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

È -

