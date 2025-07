I fabbricanti di strumenti come Amati e Stradivari nei cruciverba: la soluzione è Liutai

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I fabbricanti di strumenti come Amati e Stradivari' è 'Liutai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIUTAI

Curiosità e Significato di Liutai

Hai risolto il cruciverba con Liutai? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Liutai.

Perché la soluzione è Liutai? I liutai sono artigiani specializzati nella creazione e riparazione di strumenti a corda, come violini, chitarre e violoncelli. Celebri per la loro maestria, come Amati e Stradivari, questi artigiani trasformano il legno in capolavori che emozionano con il suono. Sono veri e propri artisti della musica, fondamentali per garantire strumenti di qualità e bellezza sonora.

Come si scrive la soluzione Liutai

Hai davanti la definizione "I fabbricanti di strumenti come Amati e Stradivari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

U Udine

T Torino

A Ancona

I Imola

