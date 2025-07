Gli animali come le spugne nei cruciverba: la soluzione è Poriferi

PORIFERI

Curiosità e Significato di Poriferi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Poriferi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Poriferi? I poriferi sono animali semplici e primitivi, noti anche come spugne. Vivono in ambienti acquatici, filtrando l'acqua per nutrirsi grazie a strutture porose e morbide. La loro forma e il modo di alimentarsi ricordano le spugne da cucina, da cui prendono il nome. Sono tra le creature più antiche del pianeta e rappresentano un esempio di semplicità biologica.

Come si scrive la soluzione Poriferi

P Padova

O Otranto

R Roma

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

