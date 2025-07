Film di Fellini del 1980 nei cruciverba: la soluzione è La Città Delle Donne

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Film di Fellini del 1980' è 'La Città Delle Donne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LA CITTÀ DELLE DONNE

Curiosità e Significato di La Città Delle Donne

Perché la soluzione è La Città Delle Donne? La città delle donne è un film di Fellini del 1980 che esplora il mondo femminile attraverso una narrazione onirica e simbolica. La frase rappresenta un luogo immaginario dove le donne assumono ruoli diversi, simbolo di libertà, creatività e mistero. È un invito a riflettere sulla complessità dell’universo femminile, rendendo questa città un meta simbolica di introspezione e rispetto.

Come si scrive la soluzione La Città Delle Donne

Hai davanti la definizione "Film di Fellini del 1980" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

