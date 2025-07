Fatto abbrustolire nei cruciverba: la soluzione è Tostato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fatto abbrustolire' è 'Tostato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOSTATO

Curiosità e Significato di Tostato

Vuoi sapere di più su Tostato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tostato.

Perché la soluzione è Tostato? Fatto abbrustolire indica qualcosa che è stato tostato fino a diventare dorato e croccante, come il pane o i biscotti. Il termine si riferisce al processo di cottura rapido ad alta temperatura, che dà sapore e consistenza caratteristici. Si usa spesso per descrivere il pane tostato, perfetto per colazione o snack, ed è un modo semplice per rendere più gustoso un alimento quotidiano.

Come si scrive la soluzione Tostato

Hai davanti la definizione "Fatto abbrustolire" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

