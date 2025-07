Fasciatura con garze nei cruciverba: la soluzione è Bendaggio

BENDAGGIO

Curiosità e Significato di Bendaggio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Bendaggio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bendaggio? Una fasciatura con garze è un bendaggio utilizzato per coprire e proteggere ferite o zone infiammate. Serve a mantenere la medicazione in posizione, favorendo la guarigione e prevenendo infezioni. Il termine bendaggio indica l’insieme di tecniche e materiali impiegati per avvolgere parti del corpo in modo sicuro ed efficace, essenziale per il primo soccorso e la cura quotidiana.

Come si scrive la soluzione Bendaggio

La definizione "Fasciatura con garze" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

