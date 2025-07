Equivoca, illegale nei cruciverba: la soluzione è Losca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Equivoca, illegale' è 'Losca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOSCA

Curiosità e Significato di Losca

La parola Losca è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Losca.

Perché la soluzione è Losca? LOSCA è un termine che si riferisce a una persona che ha comportamenti sbagliati o poco corretti, spesso con connotazioni di truffa o inganno. È un modo colloquiale per indicare qualcuno che agisce in modo illecito o non etico. In breve, descrive chi si discosta dalla legalità e dall'onestà, rappresentando un esempio di comportamento equivoco o illegale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Registrazione illegale di uno spettacoloGuidare in tale stato è illegaleRicorda un illegale cartelloCriminalità condotta mafiosa e illegaleCittà colombiana che ricorda un illegale cartello

Come si scrive la soluzione Losca

Stai cercando la risposta alla definizione "Equivoca, illegale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A N M L E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONTALE" MONTALE

