La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Eccellente pesce d acqua dolce' è 'Persico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERSICO

Curiosità e Significato di Persico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Persico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Persico? Il persico è un pesce d'acqua dolce molto apprezzato in cucina per la sua carne delicata e saporita. Si trova principalmente in laghi e fiumi italiani, ed è ideale per preparare piatti gustosi come filetti o zuppe di pesce. La sua presenza nelle ricette tradizionali rende il persico un simbolo di autenticità e bontà del territorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un eccellente pesce d acqua dolcePesce d acqua dolce con le carni rosateVorace pesce d acqua dolce dell America SettentrionalePiccolo pesce d acqua dolcePesce d acqua dolce

Come si scrive la soluzione Persico

Hai davanti la definizione "Eccellente pesce d acqua dolce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

