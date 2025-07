Dolorose contrazioni nei cruciverba: la soluzione è Crampi

Home / Soluzioni Cruciverba / Dolorose contrazioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dolorose contrazioni' è 'Crampi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRAMPI

Curiosità e Significato di Crampi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Crampi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Crampi? Le dolorose contrazioni si riferiscono a spasmi muscolari dolorosi e improvvisi, spesso causati da affaticamento, disidratazione o squilibri elettrolitici. Questi crampi si manifestano con una stretta intensa e fastidiosa ai muscoli, soprattutto gambe e addome. Sono un disturbo comune, ma solitamente temporaneo. Per alleviarli, è utile idratarsi e fare stretching; conoscere le cause aiuta a prevenirli efficacemente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contrazioni doloroseDolorose contrazioni muscolariLancinanti contrazioniDolorose perditeContrazioni dell intestino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Crampi

La definizione "Dolorose contrazioni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E I A C V R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CREATIVI" CREATIVI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.