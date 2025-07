Disegno fatto con pietruzze di vario colore nei cruciverba: la soluzione è Mosaico

MOSAICO

Curiosità e Significato di Mosaico

Perché la soluzione è Mosaico? Un mosaico è un'opera d'arte realizzata componendo piccole pietre, vetri o tessere di vari colori, assemblate per creare immagini o pattern decorativi. Questa tecnica antica viene spesso usata per abbellire pavimenti, pareti e opere d'arte, offrendo un effetto visivo ricco e dettagliato. Il mosaico rappresenta quindi un modo artistico e creativo di trasformare materiali semplici in capolavori duraturi.

Come si scrive la soluzione Mosaico

M Milano

O Otranto

S Savona

A Ancona

I Imola

C Como

O Otranto

