Cosi è un edificio che sta andando in rovina nei cruciverba: la soluzione è Cadente

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cosi è un edificio che sta andando in rovina' è 'Cadente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CADENTE

Curiosità e Significato di Cadente

La parola Cadente è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cadente.

Perché la soluzione è Cadente? Cadente descrive qualcosa che sta crollando o che si sta sgretolando, come un edificio vecchio e abbandonato che sta andando in rovina. È un termine usato per indicare strutture o oggetti in rapido stato di deterioramento, spesso a causa del tempo o della mancanza di manutenzione. In breve, rappresenta tutto ciò che sta cadendo a pezzi e rischia di scomparire.

Come si scrive la soluzione Cadente

Se "Cosi è un edificio che sta andando in rovina" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

