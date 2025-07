Coprire il re con la torre nei cruciverba: la soluzione è Arroccare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Coprire il re con la torre' è 'Arroccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARROCCARE

Curiosità e Significato di Arroccare

Vuoi sapere di più su Arroccare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Arroccare.

Perché la soluzione è Arroccare? Arroccare significa spostare il re e la torre in modo strategico durante una partita di scacchi, per mettere al sicuro il re e attivare la torre. È un'azione fondamentale per rafforzare la posizione e preparare attacchi o difese efficaci. In parole semplici, è come mettere il re al riparo sotto la protezione della torre, garantendo maggiore sicurezza in partita.

Come si scrive la soluzione Arroccare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Coprire il re con la torre", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S N O P L O Mostra soluzione



