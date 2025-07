Comune analgesico nei cruciverba: la soluzione è Aspirina

ASPIRINA

Curiosità e Significato di Aspirina

Perché la soluzione è Aspirina? Il termine comune analgesico si riferisce a un farmaco usato frequentemente per alleviare dolori leggeri o moderati, come mal di testa, dolori muscolari o febbre. La sua funzione principale è ridurre il fastidio senza influire troppo sulle altre funzioni dell’organismo. Tra gli analgesici più noti c’è l’aspirina, un rimedio popolare e facilmente accessibile per il sollievo quotidiano.

Come si scrive la soluzione Aspirina

A Ancona

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M O I E S N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAIONESE" MAIONESE

