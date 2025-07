Colare a picco come un imbarcazione nei cruciverba: la soluzione è Affondare

Home / Soluzioni Cruciverba / Colare a picco come un imbarcazione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colare a picco come un imbarcazione' è 'Affondare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFFONDARE

Curiosità e Significato di Affondare

La parola Affondare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Affondare.

Perché la soluzione è Affondare? Il termine affondare indica il momento in cui un'imbarcazione scende fino a scomparire sotto la superficie dell'acqua, spesso a causa di una falla o di un incidente. È usato anche in senso figurato per descrivere qualcosa che fallisce o crolla completamente. Insomma, quando si dice colare a picco, ci si riferisce a un crollo improvviso e totale, proprio come un'imbarcazione che affonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fatta colare a piccoColare a picco come una naveImbarcazione italiana di Coppa America: LunaIl famoso transatlantico che colò a picco durante il viaggio inauguraleColò a picco con DiCaprio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Affondare

Hai davanti la definizione "Colare a picco come un imbarcazione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

F Firenze

F Firenze

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T P O L A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APETALO" APETALO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.